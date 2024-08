Frente parlamentar divulga estudos e reúne propostas e experiências sobre transporte público gratuito

O deputado Jilmar Tatto (PT-SP) assumiu nesta terça-feira (13) a coordenação da Frente Parlamentar da Tarifa Zero, que busca promover a adoção de políticas de transporte público gratuito. Na ocasião, Jilmar Tatto lançou o site da frente parlamentar , que reúne a legislação já em vigor e as propostas em discussão no Congresso, além de apresentar estudos e depoimentos de especialistas e discutir experiências dos 116 municípios brasileiros que já adotaram a medida.

"A tarifa zero é possível em todos os municípios do Brasil. É o direito de ir e vir, assim como está na Constituição. Além do apelo social, do ponto de vista econômico é fundamental para as cidades", afirmou Jilmar Tatto, que já foi secretário municipal de Transportes de São Paulo.

"O site será uma espécie de banco de ideias, que ficará disponível para todos. O site também vai informar o que está acontecendo no mundo, porque a tarifa zero não é uma invenção do Brasil."

Parceria

A frente também firmou uma parceira com a Universidade de Brasília (UnB) para colaborar nos estudos sobre a tarifa zero. Segundo o professor de Ciência Política da UnB Thiago Trindade, mais de 5 milhões de pessoas vivem em cidades que já adotaram a tarifa zero. "Quando as pessoas não gastam mais com transporte, elas têm muito mais renda dentro do bolso", apontou Trindade. "Com mais pessoas nos ônibus, há menos veículos nas ruas, menos trânsito e menos mortes causadas por acidentes."

O professor também acredita que a adoção da tarifa zero pode contribuir para o combate à crise climática. "Não adianta discutir mobilidade urbana sustentável apenas com o carro elétrico", comentou. "Desengarrafar as cidades e levar as pessoas ao transporte coletivo é mais importante agora."

Trindade lembrou que o transporte coletivo vem perdendo passageiros nos últimos anos. "As pessoas estão migrando para transporte de aplicativo e motocicletas", alertou.