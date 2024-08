“Chibo”, de Tiradentes do Sul, é o melhor curta gaúcho do 52º Festival de Cinema de Gramado

Um filme de Tiradentes do Sul faturou o título de melhor curta gaúcho do 52º Festival de Cinema de Gramado. Chibo, de Gabriela Poester e Henrique Lahude, foi escolhido o melhor da mostra. O curta foi produzido entre Tiradentes do Sul e El Soberbio.

Os 12 vencedores da edição deste ano do Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas foram conhecidos no domingo (11). O Festival de Cinema de Gramado segue até sábado que vem (17) quando serão entregues os Kikitos no Palácio dos Festivais.

A sinopse do curta “Chibo” traz a seguinte descrição: “Na fronteira entre Brasil e Argentina, uma família vive às margens do Rio Uruguai, onde trabalham com chibo, travessia clandestina de mercadorias para subsistência e comércio. Dani, a filha mais velha, está prestes a concluir o ensino médio e enfrenta as decisões desta fase da vida”.

Gabriela Poester e Henrique Lahude pesquisam e registram a fronteira entre o estado do Rio Grande do Sul e a província de Misiones desde 2019. O curta Chibo (Edital Entre Fronteiras) e o desenvolvimento do longa-metragem Caça (Filma RS) são os primeiros projetos dessa parceria.

Os diretores são apoiadores do Festival de Cinema de Três Passos. Lahude, inclusive, já foi jurado e premiado e também promove o projeto Cidade Cinematográfica (que terá nova edição em 2024). Ele foi premiado no ano passado, em Gramado, com o curta “Messi” – filme produzido durante a Copa de 2022 tendo um menino de El Soberbio como protagonista.

Ficha técnica:

CHIBO | Tiradentes do Sul

Direção: Gabriela Poester e Henrique Lahude

Vencedores do Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas no Festival de Cinema de Gramado

(Foto: Edison Vara)

Empresa Produtora: Êa Êa Cinema

Roteiro: Gabriela Poester e Henrique Lahude

Produção: Henrique Lahude

Produção Executiva: Henrique Lahude

Elenco: Daniela Schmitz, Roselete Schmitz, Daiane Letícia Schmitz Oliveira, Jair Dornelles Oliveira

Direção de Fotografia: Henrique Lahude

Montagem: André Berzagui

Desenho de Som: Otávio Vassão