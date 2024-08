TVE prepara cobertura especial do 52º Festival de Cinema de Gramado

A TVE, emissora pública de televisão vinculada à Secretaria de Comunicação (Secom), fará uma cobertura especial do 52º Festival de Cinema de Gramado, um dos eventos mais importantes do Brasil. Além da programação televisiva, a TVE também vai cobrir o tapete vermelho pelas redes sociais.

A programação do festival começará no sábado (10/8), às 21h, com a exibição do Gramado Film Market. No domingo (11/8), às 20h30, ocorrerá a premiação da Mostra Gaúcha, com a entrega do Troféu Assembleia Legislativa.

De segunda-feira (12/8) a sexta-feira (16/8), a partir das 18h30, a repórter Patrícia Salvadori participará, ao vivo, direto de Gramado, do programa Redação TVE, trazendo todas as novidades e bastidores do festival.

Além das entradas ao vivo, a TVE exibirá diariamente, às 22h, de segunda-feira a quinta-feira (15/8), os filmes da Mostra de Curtas Gaúchos. A partir de terça-feira (13/8), às 15h, haverá um debatesobre os filmes exibidos na noite anterior. Ele será mediado pela apresentadora Lívia Guilhermano, com participação do representante da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, Vitor Hugo Furtado, e de cineastas convidados.

Para finalizar a cobertura, a TVE exibirá, no sábado, às 21h, a cerimônia de premiação, diretamente do Palácio dos Festivais. A programação da TVE pode ser acompanhada no canal digital 7.1 e no site da TVE .

Confira a programação da Mostra de Curtas Gaúchos

Segunda-feira (12/8)

A Um Gole da Eternidade, de Camila de Moraes e Paulo Ricardo de Moraes

Natal, de Alan Orlando

Pastrana, de Melissa Brogni e Gabriel Motta

Cassino, de Gianluca Cozza

Terça-feira (13/8)

Zagêro, de Victor Di Marco e Márcio Picoli

Janeiro, de Boca Migotto

Correnteza, de Diego Müller e Pablo Müller

Não Tem Mar Nessa Cidade, de Manu Zilveti

Quarta-feira (14/8)

Chibo, de Gabriela Poester e Henrique Lahude

Viagem para Salvador, de João Pedro Fiuza

Posso Contar nos Dedos, de Victória Kmainsk

Quinta-feira (15/8)

Entrega, de Luiz Azambuja e Pedro Presser

Noz Pecã, de Aline Gutierres

Está tudo bem, de Rodrigo Herzog

Envergo mas não quebro, de Tatiana Sager