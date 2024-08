Inscrições para os Festejos Farroupilhas 2024 começam na sexta (9)

Iniciam-se, na sexta-feira (9/8), as inscrições para atividades nos Festejos Farroupilhas 2024. O formulário de adesão deve ser preenchido com as propostas até 31 de agosto. O evento ocorrerá de 14 a 20 de setembro.

A lista oficial de atividades será divulgada na página dos Festejos, no site da Secretaria da Cultura (Sedac) . O lançamento oficial das festividades foi realizado na quarta-feira (7/8), no Palácio Piratini . Neste ano, o tema é o centenário de Jayme Caetano Braun.

“Os Festejos são uma oportunidade renovada de cultivarmos a história, os valores e as tradições do Rio Grande do Sul, promovendo eventos em todos os rincões do Estado”, destaca a presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, Gabriella Meindrad, que ressalta ainda a parceria com os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).