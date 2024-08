Congresso celebra os 40 anos do Movimento de Mulheres Camponesas

Sessão solene será na segunda-feira, no Plenário do Senado - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Congresso Nacional vai promover uma sessão solene na segunda-feira (12), às 10h, para celebrar os 40 anos do Movimento de Mulheres Camponesas. O requerimento para a homenagem ( REQ 4/2024 ), que ocorrerá no Plenário do Senado, foi apresentado pela senadora Augusta Brito (PE-CE) e pela deputada Camila Jara (PT-MS).

O Movimento de Mulheres Camponesas surgiu no Brasil nos anos 1980, como uma forma de resposta às mudanças na agricultura. De acordo com o requerimento, as mulheres camponesas, ao enfrentar desafios como a modernização tecnológica e a revolução verde, perceberam a necessidade de um espaço autônomo para abordar suas pautas e direitos.

Ao longo dos anos, a organização cresceu e se tornou protagonista nas lutas das mulheres no campo, justificam as parlamentares. Segundo o movimento, o grupo busca representar a soma da diversidade do Brasil, ao cobrar mais atenção com a agricultura familiar e lutar pelo respeito aos direitos das mulheres, sejam elas camponesas, ribeirinhas, diaristas, indígenas ou sem-terra.