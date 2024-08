Senado vai celebrar os 100 anos da Sociedade Brasileira de Eubiose

No dia 16 de agosto, a partir das 14h, o Senado fará uma sessão especial para celebrar o centenário da Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada em 1924. A sessão foi solicitada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Em seu requerimento ( RQS 71/2024 ), Nelsinho explica que "a Eubiose significa Eu (bom), Bio (vida) e Ose (processo) ou o Processo de bem viver. Em outras palavras, é a ciência da vida, a sabedoria iniciática das idades. É vivenciar um conjunto de conhecimentos, cujo objetivo primordial é congregar, construir e religar integralmente as dimensões do sagrado, profano, divino e humano".

No site da Sociedade Brasileira de Eubiose, a instituição informa que, "iniciada como Dhâranâ Sociedade Mental Espiritualista em 1924 e evoluindo para Sociedade Teosófica Brasileira em 1928, a SBE [Sociedade Brasileira de Eubiose] sempre esteve comprometida com a transformação espiritual e mental. Homenageando figuras como Helena Petrovna Blavatsky, nossa trajetória se entrelaça com o crescimento espiritual e esotérico no Brasil".

Nelsinho destaca no requerimento que a Sociedade Brasileira de Eubiose foi idealizada por Henrique José de Souza, apoiado por sua esposa Helena Jefferson de Souza, em São Lourenço, Minas Gerais. Ele também lembra que a Lei 13.626, de 2018 , instituiu o Dia Nacional da Eubiose, a ser celebrado no dia 10 de agosto.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira