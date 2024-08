Casa de Cultura Mario Quintana reabre as portas com exposição especial

Após quase quatro meses fechada em decorrência da enchente, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), localizada em Porto Alegre, vai reabrir suas portas em 14 de agosto. Uma cerimônia na Travessa dos Cataventos, às 18h30, marcará a retomada das atividades da CCMQ. A partir do dia seguinte (15/8), a Casa volta a estar aberta para visitação nos seus horários regulares, de terça-feira a domingo, das 10h às 20h.

A cerimônia será um momento de celebração do reencontro da comunidade com o centro cultural. Aberta ao público, contará com a participação de autoridades, de representantes de patrocinadores e de apoiadores da CCMQ. A animação da noite ficará por conta da cantora Jessie Jazz e sua banda.

Para a diretora da Casa de Cultura, Germana Konrath, o evento evidencia o esforço coletivo empreendido na retomada. “A reabertura, nesse contexto, é como um grande abraço de acolhimento à comunidade artística e à população, que precisa de espaços e novos horizontes a fim de elaborar e imaginar futuros outros, a partir da cultura”, destaca ela. “A ideia não é esperar que a CCMQ esteja totalmente pronta para fazermos uma inauguração impecável. Ao contrário, a intenção é construirmos o caminho juntos.”

A cerimônia também será marcada pela inauguração de uma mostra especial do fotógrafo sul-africano Gideon Mendel. O artista é conhecido por suas fotografias de desastres climáticos e é autor de uma das fotos do artigo “Imagens sobre mudanças climáticas que não podem ser esquecidas”, da revista americana The New Yorker. Em maio deste ano, ele esteve em Porto Alegre e na Região Metropolitana para registrar a enchente histórica.

As imagens fazem parte do projetoDrowning world(em tradução livre, Mundo se afogando), que o artista desenvolve desde 2007. Agora, na exposição Reflexos da Emergência, realizada em parceria com o Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o público poderá ver as vidas dos gaúchos afetados pelas enchentes através das lentes de Mendel, em fotografias de grande formato penduradas na fachada da CCMQ.

O projeto inclui ainda uma exposição na galeria do Centro Cultural da UFRGS e a realização de uma chamada aberta para fotógrafos e artistas locais que tenham feito registros da inundação, para participarem de um momento de trocas e diálogo visual com o artista. "Esse diálogo", afirma Germana, "estará ainda mais presente na programação da Casa, que contará ainda com um grande seminário sobre cultura no antropoceno".

Programação

A partir da reabertura, a programação cultural da Casa retorna aos espaços já estruturados para receber o público.

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) inaugura a exposiçãoNham-Nham-Nham, que explora a relação sinestésica entre visão e apetite, cuja abertura estava prevista para a véspera do fechamento da Casa, no fim de abril, e acabou não ocorrendo por causa das intensas chuvas. Na data de abertura, a Sala Eduardo Hirtz, da Cinemateca Paulo Amorim, também já deverá estar de volta à ativa.

A programação de agosto conta ainda com diversos eventos e exposições temporárias, tanto inéditas quanto remarcadas em virtude da enchente. O Dia Estadual do Patrimônio Cultural, promovido pela Secretaria da Cultura (Sedac), ocorre em 16, 17 e 18 de agosto.

A partir do dia 23, nos teatros da casa, apresentam-se as peçasCabaré dos pecados capitaiseConversas com Annie Ernaux, bem como o Duo Rosa Amarela.

A programação completa pode ser conferida no Instagram da CCMQ: https://www.instagram.com/ccmarioquintana

Quatro meses fechada

Em decorrência do evento meteorológico que assolou o Rio Grande do Sul em abril e maio, a Casa de Cultura Mario Quintana passou a atender somente visitas agendadas em 2 de maio, fechando para visitação no dia 3. Na mesma data, a equipe da instituição realizou uma força-tarefa para deslocar obras de arte, móveis e equipamentos para andares superiores. Todos os eventos posteriores foram suspensos e a Casa permaneceu fechada ao público por três meses e meio.

Entre junho e agosto, a CCMQ passou a organizar eventos com infraestrutura externa para fomentar a retomada gradual da programação cultural do Centro Histórico de Porto Alegre – como o Arraial do Quintana, o Sarau Livre, a feira de empreendedorismo feminino Amora e o Samba do Quintana.

Reformas

O aporte do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), por meio do Programa Banrisul Reconstruir RS, possibilitou a realização das obras de recuperação da CCMQ, que tiveram início em 26 de junho. A Casa reabre suas portas no dia 14 de agosto com grande parte dos espaços recuperados, mas ainda com obras em diversos ambientes da instituição, especialmente no térreo.

A CCMQ é uma instituição da Sedac, financiada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio direto de Banrisul; Patrocínio Prata CEEE Equatorial; Patrocínio Bronze Ventos do Sul; apoio de Panvel, Banco Topázio, DLL, Navegação Aliança, Tintas Renner e iSend; e realização da Sedac e do Ministério da Cultura.

Serviço

O quê:reabertura da CCMQ

Quando: 14 de agosto, às 18h30, com apresentação de Jessie Jazz às 19h30

Onde: Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre

Ingresso: evento gratuito