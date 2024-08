6 coisas para entender a chimarrita, chamarrita, chima-rita ou china rita?

Buenas gauchada, como estão?

Que tal falar um pouco sobre a Chimarrita? Ou seria Chamarrita? Ou então China Rita? Ou quem sabe Chama-Rita?

É bem verdade que historicamente são encontradas diversas formas de escrever este tema, com algumas peculiaridades e origens diferentes.

Buscamos além do Manual de Danças Gaúchas de Paixão Côrtes e Barbosa Lessa, referências no livro Cancioneiro Gaúcho de Augusto Meyer, do ano de 1952.



1 – ORIGEM DA CHIMARRITA:

A “Chamarrita” é uma dança de origem açoriana, ou seja, da Ilha dos Açores em Portugal e também da Ilha da Madeira. Quando os colonos açorianos vieram para o Brasil no século XVIII, trouxeram ela na bagagem.

2 – POR QUE É CHAMADA CHIMARRITA E NÃO “CHAMARRITA” COMO ERA CONHECIDA NA ORIGEM?

“A corruptela Chimarrita foi a denominação mais usual dessa dança, entre os campeiros do Rio Grande do Sul.” disseram Paixão e Lessa, logo, provavelmente o que aconteceu, é que a indiada daqui foi dando uma agauchada na dança, e resolveu meio que sem querer de propósito mudar uma vogalzita ali no meio…



3 – ONDE SE DANÇOU A CHIMARRITA AQUI NA AMÉRICA?

Além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina onde foi muito difundida, foi dançada no Paraná e em São Paulo, e aos poucos se moldando e mudando suas características primitivas, ganhando novas formas, inclusive com pares enlaçados e em um misto de chotes e valsa.

Fora do Brasil, foi dançada na Argentina em Corrientes e Entre-Ríos, onde ainda hoje são populares as variantes “Chamarrita” e “Chamamê”.

4 – SE A DANÇA É PORTUGUESA, POR QUE A LETRA É TÃO GAÚCHA?

“… de origem portuguesa, mas de nítida expressão gaúcha nos versos que a tradição nos legou. Partindo da mesma intenção maliciosa, aparentada francamente com o Tatu no seu tema, a Chimarrita de súbito envereda para uma espécie de arrependimento final, com diversas trocas repassadas de pena e remorso:

Coitada da Chimarrita!

Vou rezar por ser cristão;

A pobre da Chimarrita

Vivu como um chimarrão.

Chimarrita generosa,

Ó Chimarrita, perdoa!

Quem te chamava de má

Não era melhor pessoa.”

Upa pa pa pa!



5 – E SOBRE AS VARIAÇÕES DAS PALAVRAS, ALGUMA EXPLICAÇÃO?

Augusto Meyer traz no seu livro diversas citações de dicionários e historiadores antigos, onde o autor Coruja traz a primeira citação chamando de CHAMARRITA, inclusive por estar tratando da origem portuguesa. Um pouco mais tarde, Melo Morais Filho também utiliza o termo CHAMARRITA ao citar danças portuguesas (citou também a canaverde por exemplo). Porém Cezimbra Jacques e Romaguera Correia utilizam o termo CHIMARRITA, exatamente como estamos acostumados.

Romaguera Correia ainda cita: “Acreditamos que a verdadeira palavra era composta de china (cabocla) e Rita que, por corrupção, se transformou em chimarrita ou chimarrita, e não chamarrita, como vem apontando os dicionários (…)”

Para ter ideia, lããã em 1900, em anuário foi feito um artigo chamado “Chimarrita, chimarrita ou … chamarrita?”. Logo, a peleia sobre a palavra é coisa de muito tempo che.

Em resumo, ficou-se entendido que Chamarrita é da Ilha dos Açores, Chama-Rita da Ilha da Madeira e Chimarrita é do Rio Grande do Sul…

Que confusão che…

6 – VERSO EM ESPANHOL:

Che, até verso em espanhol campeamos, já que a dança se bandiou pra Argentina também:

“Las Chamarrita me dijo

Que la lleve para el bajo;

Le dije a la Chamarrita

“Que te lleve quien te trajo”

Que tal!!!

Bueno indiada, pra falar a verdade a Chimarrita valeria um estudo muito grande, porém é bem específico e muito se fala sobre a origem de seus versos, do porquê da história e tudo o mais, mas vai um tempo de lida estudando pra entender bem.

Fonte: Estancia Virtual.

Até a próxima edição.