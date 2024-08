Em comemoração aos 50 anos da TVE, programa Frente a Frente recebe Jorge Furtado

A TVE apresenta na terça-feira (6/8), às 21h, uma edição inédita do Frente a Frente, integrando a série que traz de volta programas que fizeram história na programação da emissora, em seu aniversário de 50 anos.

O diretor e roteirista Jorge Furtado, que será homenageado com o troféu Eduardo Abelin na 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado, fala sobre seus trabalhos e os caminhos do audiovisual brasileiro com uma equipe de especialistas.

Com produção executiva de Sílvia Dinelli e condução do jornalista Cláudio Andrade, os entrevistadores dessa edição comemorativa são a crítica de cinema da FM Cultura e da TVE,Jaqueline Chala, a coordenadora da Cinemateca Paulo Amorin e vice-presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, Mônica Kanitz, e o crítico de cinema no Canal Brasil e jornalista do Matinal, Roger Lerina.

O Frente a Frente, programa que começou a ser exibido em 1995, teve como primeiro apresentador Flávio Porcello, que foi seguido por vários nomes. Com um formato de entrevista com especialistas, autoridades ou figuras públicas, o programa marcou a programação da emissora, com grande participação de jornalistas das redações da capital e do interior.

Horários de exibição

Terça-feira (6/8), às 21h

Sábado (10/8), às 10h45

Domingo (11/08), às 23h30