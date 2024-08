Final de semana marcou a realização da 25ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes

Aconteceu neste final de semana a 25ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes. O evento que iniciou na sexta feira dia 2 seguiu durante o sábado e domingo, com a presença de inúmeros cavaleiros e visitantes em um fim de semana repleto de atividades culturais e de valorização da história local.

A programação do evento começou na sexta-feira, 2 de agosto, com a concentração e saída dos participantes às 7h na Praça do Imigrante. Ao meio-dia, foi servido um almoço no CTG Querência Gaúcha em Vista Gaúcha. Às 19h, houve a solenidade em homenagem ao patrono e ao homenageado da cavalgada, seguida de jantar e pernoite no CTG Repontando o Gado, em Pinheirinho do Vale.

No sábado, 3 de agosto, as atividades iniciaram cedo com um café da manhã às 7h no CTG Repontando o Gado. Às 9h30, aconteceu a solenidade de acendimento da chama no túmulo do Tenente Portela, com homenagens no Rio Pardo, em Pinheirinho do Vale. O almoço foi novamente no CTG Repontando o Gado, e às 20h, o jantar e pernoite ocorreram na Comunidade São Miguel, em Vista Gaúcha.

O domingo, 4 de agosto, começou com café da manhã às 7h na Comunidade São Miguel. O almoço será ao meio-dia na Comunidade Nossa Sra da Saúde, em Tenente Portela, seguido pela recepção e encerramento da cavalgada às 15h na Praça do Índio, em Tenente Portela.