5º edição do Festival Cinema Negro em Ação está com as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 5º Festival Cinema Negro em Ação, realizado pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). A competição seleciona produções audiovisuais realizadas por pessoas negras ou com protagonismo negro nos processos de criação ou autoria do projeto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 20 de agosto.

O evento será realizado, em formato híbrido,entre 17 e 20 de outubro em Porto Alegre, com exibição dos filmes concorrentes na TVE-RS, na TV Brasil, no canal Prime Box Brasil, na plataforma Todes Play e nas salas da Cinemateca Paulo Amorim (instituição ligada à Sedac).

As obras selecionadas serão divulgadas em 16 de setembro nas redes sociais da competição (@cinemanegroemacao) e do Iecine(@ieciners). A cerimônia de premiação será realizada no último dia de programação presencial (20/10), na CCMQ.

Neste momento pós-enchente, a diretora do Iecine, Sofia Ferreira, ressalta: ‘’Este festival é mais do que um evento cultural, é uma celebração da força e da capacidade de superação da nossa comunidade’’.

O festival será competitivo nas seguintes categorias: Videoclipe, Videoarte, Curta-metragem e Longa-metragem. Também será concedido o Prêmio Destaque RS para oito categorias: Direção, Roteiro, Intérprete, Montagem, Trilha Sonora, Desenho de Som, Direção de Arte e Direção de Fotografia. Pela primeira vez na história do festival, será implementado júri popular na competição de longa-metragens,

Uma mostra especial do Rio Grande do Sul também integrará o evento, buscando valorizar as produções realizadas no Estado e destacando as obras de relevância histórica e pioneirismo. Estão previstas uma série de oficinas voltadas para cineastas e entusiastas, abordando temas como roteiro, atuação, produção e distribuição.

Como parte da celebração dos cinco anos do Cinema Negro, o júri será composto por convidados profissionais com atuação regional e nacional, além de experiência no cinema e nas redes sociais, trazendo uma perspectiva contemporânea ao festival. Essa composição pretende não apenas garantir uma avaliação qualificada e diversificada das obras, mas também atrair um público mais amplo e engajado, conectando o festival às diferentes plataformas e formas de expressão que dialogam com a comunidade.

Serviço

Inscrições: até 20 de agosto

Divulgação dos projetos selecionados: até 16 de setembro

Data do Festival Cinema Negro em Ação: 17 e 20 de outubro

Local do evento: Casa de Cultura Mário Quintana (rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre)

Cerimônia de premiação: 20 de outubro, na Casa de Cultura Mario Quintana