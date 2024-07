Projeto assegura apoio psicológico e jornada reduzida para servidor com burnout

Deputados também aprovaram novas penas para cambistas e a exigência de nada consta criminal para trabalhar com criança e adolescente

