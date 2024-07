Câmara tem iluminação verde pelo Dia de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço

A Câmara dos Deputados está iluminada de verde nesta sexta-feira (26) em referência ao Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço (27 de julho). A iluminação atende pedido do deputado Ismael Alexandrino (PSD-GO).

A data foi instituída pela Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço (IFHNOS) com o objetivo de chamar a atenção para os cuidados e o controle efetivos desse tipo de câncer – o sexto mais comum no mundo.

Alcoolismo e tabagismo

Os tumores de cabeça e pescoço são uma denominação genérica do câncer localizado em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide, seios paranasais, fossas nasais e glândulas salivares.

O câncer de cabeça e pescoço atinge, em sua maioria, pessoas com histórico de alcoolismo e tabagismo, já que cerca de 90% dos casos acontecem em pessoas que fumam e bebem.

Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 700 mil novos casos são diagnosticados no mundo a cada ano. No Brasil, tumores malignos de cabeça e pescoço correspondem a 3% dos cânceres. Este tipo de tumor é o quinto entre os homens, acometendo de 35 mil a 40 mil brasileiros e provocando 10 mil mortes por ano.

Sintomas e tratamento

Lesões na cavidade oral ou nos lábios, que não cicatrizam; nódulos no pescoço; sangramento ou secreção persistente pelo nariz; dor de garganta que não melhora com o uso de antibiótico; e manchas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca ou bochechas são alguns sintomas da doença.

Na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, tanto para lesões menores, com cirurgias mais simples, como para tumores maiores.