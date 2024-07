Mulheres Negras marcham contra o racismo e em defesa da vida em SP

Dados do Portal de Imigração do Governo Federal indicam que o Rio de Janeiro é o segundo lugar (11,6%) que mais recebe imigrantes no Brasil, atrás ...

Direitos Humanos Há 7 horas Em Direitos Humanos No Rio, ministérios públicos pedem volta do atendimento a imigrantes Dados do Portal de Imigração do Governo Federal indicam que o Rio de Janeiro é o segundo lugar (11,6%) que mais recebe imigrantes no Brasil, atrás ...

Direitos Humanos Há 8 horas Em Direitos Humanos Governo cria agenda de combate à fome com foco em mulheres negras O governo federal vai adotar uma série de ações de combate à fome com foco nas mulheres negras. O anúncio da agenda de medidas foi feito pela minis...