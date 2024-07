E-book dos Festejos Farroupilhas de 2024 exalta Jayme Caetano Braun

Para divulgar o tema dos Festejos Farroupilhas de 2024, a Comissão Estadual responsável pelas festividades está lançando o e-book “Centenário de Jayme Caetano Braun”. O material apresenta um apanhado de informações sobre o centenário do renomado pajador gaúcho, homenageado dos Festejos deste ano. O livro está disponível para download na página dos Festejos e será distribuído para entidades parceiras em versão impressa.

A publicação foi realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), e organizada por Cândido Adalberto de Bastos Brasil, da Estância da Poesia Crioula. A edição é do Instituto Estadual do Livro (IEL), da Sedac.

Capa do e-book sobre o centenário de Jayme Caetano Braun - Foto: Divulgação Sedac

O material servirá para o desenvolvimento de atividades didáticas em âmbito escolar, bem como em entidades e instituições culturais. A proposta é que a interação do público com o e-book motive a realização de manifestações artísticas, oficinas técnicas e ações de educação.

A obra traz, em sua abertura, mensagens do governador Eduardo Leite, da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, da presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Gabriella Meindrad, da presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG/RS), Ilva Maria Goulart, e do presidente da Fundação Cultural Gaúcha (FCG/RS), Oscar Fernande Gress. Há, ainda, uma mensagem de Pedro Ortaça e uma entrevista com ele, que é patrono dos Festejos Farroupilhas de 2024, cantor, compositor, violonista e um dos Quatro Troncos Missioneiros.

Também são apresentadas informações sobre a identidade visual dos Festejos, desenvolvida por Cintia Matte Ruschel. A arte-tema mostra uma cena campeira de Jayme Caetano Braun com sua pilcha e seu chimarrão, em meio ao legado histórico da região missioneira do Estado. Outro destaque é a canção-tema, intitulada “O Pajador – A História do Rio Grande” e composta por Fernando Espíndola e Thomas Facco.

Jayme Caetano Braun

O leitor encontrará no material um vasto histórico sobre a vida e a trajetória artística de Jayme Caetano Braun. O percurso biográfico inicia-se pelas origens do poeta, com suas raízes familiares e sua vivência política e artística, e envereda para suas influências, abordando o que é uma pajada, como começou a inclinação de Jayme por esse estilo de poesia e algumas pajadas memoráveis. Na sequência, traz uma explanação sobre o lado escritor do homenageado, enfocando sua bibliografia, poesias mais conhecidas, músicas e parceiros musicais.

A biografia prossegue tratando do Jayme comunicador (com os programas radiofônicos em que atuou) e de sua participação em entidades culturais, como presidente da Estância da Poesia Crioula e do Conselho do MTG. Discorre, por fim, sobre as homenagens recebidas pelo pajador e sobre a herança cultural por ele deixada. Nos anexos, há uma coletânea de poesias de Jayme Caetano Braun.

Reconhecimento e legado

Em sua mensagem, o governador Eduardo Leite salientou que “os Festejos Farroupilhas são um marco para celebrar a história e a identidade do Rio Grande do Sul. O período serve para aprofundar os entendimentos sobre os valores, as tradições e as lutas que deram contornos para a cultura gaúcha. É também uma oportunidade para se refletir sobre esse legado que define muito do que somos. Para se ter compreensão da importância dessa festividade, é preciso um olhar que ultrapasse as batalhas e os feitos históricos. Também é necessário mergulhar na alma do povo gaúcho, formada pela poesia, pela música e pela tradição oral”.

“Há necessidade de valorizar não apenas os grandes protagonistas, mas também aqueles que foram marginalizados ou esquecidos pelas narrativas históricas tradicionais, como as mulheres, os negros e os povos originários”, destacou a secretária da Cultura, Beatriz Araujo. “Honramos não apenas o legado de Jayme Caetano Braun, mas também celebramos a diversidade de ideias e expressões culturais que tornam o Rio Grande do Sul único. Que esta obra inspire novas gerações a conhecerem e valorizarem nossa herança cultural, mantendo viva a chama do orgulho gaúcho.”

A presidente da Comissão dos Festejos, Gabriella Meindrad, falou sobre Jayme. “Ele é reconhecido em todos os rincões do Rio Grande do Sul como personalidade que nos identifica e representa por seu autêntico e potente legado artístico, revelador da alma dos riograndenses. Conhecer a vida e a obra de Jayme Caetano Braun equivale a um mergulho profundo nos modos de ser e de fazer da gente do campo, com sua musicalidade, sua fala poética, seu amor pelo ambiente natural, pelo folclore e as tradições passadas de geração a geração”.

Gabriella também destacou a importância da utilização do e-book em atividades escolares. “A mobilização de toda a comunidade escolar é de grande relevância, por trazer para as crianças e para seu núcleo familiar a importância da memória e do legado desse artista, além do entendimento da preservação de manifestações culturais regionais.”