Lançamento dos Festejos Farroupilhas será no dia 7 de agosto

O ato de lançamento dos Festejos Farroupilhas de 2024 será realizado no dia 7 de agosto, às 10h, no Salão Negrinho do Pastoreio, do Palácio Piratini. O formato do evento foi discutido em reunião da Comissão Estadual responsável pela organização das festividades, na quarta-feira (24/7), na sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Enfocando o contexto de reconstrução do Estado, o ato contará com a presença do governador Eduardo Leite e participação do grupo Alma Gaudéria (que apresentará as canções-tema dos Festejos e da Chama Crioula). Haverá entregas de placas de reconhecimento e da Medalha Simões Lopes Neto. Também está confirmado o Acendimento da Chama Crioula, de 16 a 18 de agosto, em Alegrete.

O encontro da quarta-feira tratou, ainda, de patrocínios já garantidos pela Comissão para o desfile temático e tradicional de Porto Alegre. “Essa captação de recursos é um feito histórico, fruto de um esforço conjunto que garantirá a realização de um grande desfile”, disse a presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, Gabriella Meindrad.

Gabriella enalteceu também o momento de retomada vivido atualmente pelo movimento tradicionalista. Como exemplos disso, citou a 53ª Ciranda Cultural de Prendas, que aconteceu no último fim de semana com recorde de inscrições, e o processo de recuperação da cadeia econômica do tradicionalismo.

“Por determinação da secretária Beatriz Araujo, a Secretaria da Cultura apoia ativamente os Festejos Farroupilhas e valoriza a força e a resiliência do povo gaúcho, representadas, por exemplo, pela atuação solidária dos CTGs durante o período de crise meteorológica”, destacou o diretor-geral adjunto da Sedac, Fabrício Marquezin.