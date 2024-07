Leis denominam estruturas em rodovias federais no estado de SP

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou sem vetos leis que dão nome a estruturas instaladas em duas rodovias federais no estado de São Paulo. Os textos foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira (27).

A Lei 14.928/24 denomina “Vicente Vitagliano” o viaduto localizado no km 72,8 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto (SP). A iniciativa é oriunda do Projeto de Lei 768/19, do ex-deputado Geninho Zuliani (SP), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Em 2016, explicou Geninho Zuliani, a família de Vicente Vitagliano, empresário do setor do café falecido em 1972, doou à cidade de São José do Rio Preto cerca de 33 mil metros quadrados de terras, facilitando a construção daquele viaduto.

Já a Lei 14.931/24 denomina “Bruno Santos Bacci” a passarela de pedestres no km 30,2 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Atibaia (SP). A medida decorre do Projeto de Lei 2562/15, apresentado pelo ex-deputado Vanderlei Macris (SP), e também aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Ao apresentar a homenagem, Vanderlei Macris lembrou que Bruno Santos Bacci morreu aos 13 anos, em 2002, ao ser atropelado por um carro quando tentava atravessar a rodovia no local onde hoje está instalada a passarela de pedestres.