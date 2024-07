Após se destacar no Canta Comigo Teen, três-passense Raiany de Freitas conquista título de Primeira Prenda Mirim do Rio Grande do Sul

A jovem Raiany de Freitas, de 12 anos e natural de Três Passos, que encantou o Brasil ao participar do programa Canta Comigo Teen no início do mês com uma interpretação emocionante da música “Amores Extraños”, de Laura Pausini, agora também é a Primeira Prenda Mirim do Estado do Rio Grande do Sul.

Raiany de Freitas nasceu em uma família apaixonada por música. Desde cedo, foi inspirada pelo bisavô, que tocava gaita, e pelo pai. Com apenas 8 anos, participou de seu primeiro concurso de prenda no Centro de Tradições Gaúchas, mostrando desde então seu talento e dedicação à música.

Neste final de semana Raiany conquistou o título de Primeira Prenda Mirim do Rio Grande do Sul na 53ª Ciranda Cultural de Prendas, realizada de 18 a 20 de julho em Porto Alegre. Representando a 20ª região tradicionalista, a jovem do CTG Missioneiro dos Pampas de Três Passos superou competidoras de todo o estado.

O concurso, que tradicionalmente ocorre em maio, foi adiado devido às recentes enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. A Ciranda Cultural de Prendas avalia candidatas em três categorias – mirim, juvenil e adulta – com base em conhecimento cultural, desenvoltura e sociabilidade, promovendo a valorização da mulher gaúcha.

Este feito não é novidade para o CTG Missioneiro dos Pampas, que no ano passado fez história ao garantir três títulos estaduais em diferentes categorias.

Com sua vitória, Raiany não só honra suas raízes familiares e culturais, mas também inspira jovens de todo o estado com seu talento e determinação.

Parabéns Raiany, você é um exemplo de talento e dedicação! Sucesso em sua caminhada!