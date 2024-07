Politeia reúne universitários para simular atividade legislativa na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), realiza de hoje (19) ao dia 26 – a 18ª edição do Politeia , projeto de simulação do trabalho parlamentar para estudantes do ensino superior. A sessão de abertura ocorre nesta sexta-feira (19), às 19 horas.

Formação política

O projeto Politeia é realizado desde 2003 e envolve ações de ensino, pesquisa e formação política com a preparação de estudantes universitários para uma simulação das atividades legislativas.

O objetivo é proporcionar experiências práticas sobre o processo político brasileiro, além de estabelecer parceria entre o Parlamento e as universidades.

Em sua dinâmica, o projeto permite a vivência como um deputado ou deputada federal por uma semana, com simulações dos trabalhos das comissões e do plenário da Câmara dos Deputados.