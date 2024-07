Senado vai celebrar Dia de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

O Senado fará sessão especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, celebrados em 25 de julho. Requerimento com esse objetivo foi aprovado nesta quarta-feira (17). A sessão especial ainda será agendada.

Símbolo de resistência e liderança na luta contra a escravização, Tereza de Benguela, ou ‘‘Rainha Tereza”, viveu no século 18 e assumiu a liderança do quilombo chefiado pelo companheiro, José Piolho, depois que ele foi assassinado, em Mato Grosso. Tereza apoiou a luta da comunidade negra e indígena contra a escravidão por duas décadas. O dia 25 de julho foi instituído como Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra por lei em 2014 .

A aprovação atende a pedido ( RQS 476/2024 ) da senadora Zenaide Maia (PSD-RN). Ela aponta que a sessão será uma oportunidade para promover o reconhecimento oficial e a valorização da luta das mulheres negras.

“Estes dias representam um momento significativo para reconhecer e valorizar a contribuição inestimável das mulheres negras na construção da sociedade, bem como para refletir sobre os desafios contínuos enfrentados por elas em busca de igualdade e justiça’, reforça Zenaide.

O Plenário também aprovou o RQS 414/2024 , do senador Carlos Portinho (PL-RJ) para realização de sessão especial destinada a homenagear o Fórum Brasileiro da Educação Particular (Brasil Educação) e o RQS 535/2024 , do senador Randolfe Rodrigues (S/Partido-AP), para celebração dos 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional.