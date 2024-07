Castellar Neto toma posse no Senado na vaga de Carlos Viana

O advogado criminalista Castellar Neto (PP-MG), de 41 anos, assumiu nesta quarta-feira (17) uma das três cadeiras de Minas Gerais no Senado Federal. Ele é o primeiro suplente de Carlos Viana (Podemos), que deixou a vaga por 122 dias para disputar a prefeitura de Belo Horizonte.

Após prestar o compromisso constitucional de guardar a Constituição Federal e as leis do país, Castellar Neto disse que está pronto para as missões que o Senado enfrentará nos próximos meses como a regulamentação da reforma tributária e as dívidas dos estados. Ele recordou o histórico dos mineiros na busca de harmonia e soluções para o país.

— Em todos os momentos críticos, o Brasil pode contar com o equilíbrio político de Minas Gerais. O diálogo e a ponderação sempre fizeram parte da nossa identidade. Muito por isso, soluções históricas em momentos sensíveis nasceram das nossas montanhas. E agora não será diferente. Chego hoje ao Senado Federal com um compromisso inarredável de ser mineiro na melhor essência da palavra — disse Castellar Neto.