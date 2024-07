STF estende até setembro prazo para negociação sobre desoneração da folha

Senado Federal Há 29 minutos Em Senado Federal Izalci critica execução e fiscalização do programa Escolas Conectadas O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou, em pronunciamento na terça-feira (16), o acesso à internet nas escolas públicas brasileiras. Segundo o par...

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento nesta terça-feira (16), criticou a ausência de representantes do governo em uma audiência p...

Senado Federal Há 15 horas Em Senado Federal Martinelli critica ausência do governo em audiência sobre moratória da soja A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento nesta terça-feira (16), criticou a ausência de representantes do governo em uma audiência p...