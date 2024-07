Damares diz que Igreja do Evangelho Quadrangular é vítima de perseguição

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (16), voltou a defender a Igreja do Evangelho Quadrangular, relembrando a operação da Polícia Federal realizada em maio do ano passado para localizar drogas a bordo de um avião de propriedade da igreja. A senadora alegou que a própria instituição levou o caso ao conhecimento da PF e que o piloto colaborou com os policiais para prender o responsável no local. A senadora destacou que, depois do ocorrido, a igreja foi vítima de "perseguição política e religiosa”.

Damares criticou a Polícia Federal por não emitir nota de esclarecimento, na época, relatando a inocência da igreja. Ela argumentou que o fato causou sérios danos à reputação da instituição e dela própria. A senadora mencionou que vários templos foram apedrejados.

— Igreja Quadrangular virou a igreja dos traficantes, a senadora Damares virou traficante, os pastores quadrangulares no Brasil viraram traficantes. Uma igreja que está há 73 anos no Brasil, que tem uma prestação de serviço para a sociedade brasileira. Os nossos templos no Brasil foram apedrejados, um ano a igreja sangrando — disse.

Na opinião da parlamentar, a imprensa deu destaque ao caso porque o pastor presidente da igreja, Josué Bengston, de 81 anos, é seu tio. Segundo a senadora, a aeronave é usada para o transporte de pastores no estado do Pará.

— Os jornalistas investigativos, que vivem ganhando prêmios como jornalistas investigativos, não foram investigar o que estava acontecendo. Era todo dia uma matéria de que Damares é sobrinha de traficantes e de que a Igreja Quadrangular tem pastores traficantes. Tem ideia do peso para mim, que sou a fundadora do Movimento Nacional Brasil Sem Drogas? Tem ideia de quantas vezes eu ocupei esta tribuna aqui para falar não à legalização da maconha? Mas, justamente porque a gente está no debate, eles precisam deixar a senadora Damares sangrando — argumentou.