Esperidião Amin destaca audiência pública sobre segurança cibernética

O senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (16), audiência pública realizada pela Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética (CREDC), na semana passada, para debater os riscos internacionais em segurança cibernética e a importância de uma agência nacional de segurança digital no Brasil. O parlamentar, que é presidente do colegiado, ressaltou que o Fórum Econômico Mundial estima que os crimes cibernéticos estão afetando mais de 10% do produto interno bruto (PIB) dos países do Ocidente.

— Este é o desafio que nós temos diante de nós: primeiro, estruturar um arcabouço habilitado para a defesa cibernética no nosso país. Em 2022, nós sofremos mais de 100 bilhões de ataques cibernéticos. Em 2023, eles ficaram mais sofisticados, ainda que menos numerosos — foram perto de 70 bilhões de ataques cibernéticos, que afetaram a economia e a sociedade brasileira. Portanto, o desafio não é pequeno. É vultoso e exige realmente uma equação, que nós pretendemos ajudar a construir até o final deste ano.

Esperidião Amin destacou que a reunião contou com a presença de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Agência Americana de Cibersegurança e Infraestrutura, além de empresas como Google, Trellix, Venable e Cloudflare. Segundo o senador, o resultado do debate será submetido à Comissão de Relações Exteriores (CRE), à qual a subcomissão está vinculada.