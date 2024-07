Chico Rodrigues faz balanço de seu mandato no primeiro semestre

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) fez um balanço das atividades do primeiro semestre de 2024.O senador informou nesta terça-feira (16) que, durante o recesso parlamentar, estará em Roraima acompanhando projetos de sua autoria, que segundo ele são essenciais para atender às demandas da população.

Chico Rodrigues enfatizou o trabalho realizado na área da agricultura familiar no estado, e citou a entrega de tratores, caminhões e implementos agrícolas, que têm beneficiado milhares de agricultores.

— Milhares de agricultores da agricultura familiar, que são beneficiados por cooperativas, sindicatos, associações. Já são mais de 40 tratores entregues, para essas comunidades, no estado inteiro. Já são 52 caminhões para atender, exatamente, o transporte, o apoio e a logística para a agricultura familiar. São implementos complementares, como arados, grades, carretas, subsoladores, colheitadeiras e casas de farinha que têm atendido, como já disse, dezenas, centenas, milhares de agricultores da agricultura familiar e da agricultura familiar indígena, também, no meu estado, até porque Roraima tem uma população indígena enorme. São quase 90 mil indígenas, em uma população de 650 mil habitantes. Então, são investimentos que têm melhorado a vida das pessoas — afirmou o senador durante pronunciamento no Plenário.

O senador também ressaltou a construção do prédio da Secretaria de Educação, que ele descreveu como um "templo da educação" para Roraima. Além disso, Rodrigues mencionou os investimentos em iluminação pública em Boa Vista, que se tornará a segunda capital do país com 100% de iluminação em LED, transformando a cidade em um cartão postal e a segunda capital do Brasil a ter 100% de iluminação com essa tecnologia.

Na área da saúde, o senador ressaltou a implementação do programa Saúde da Mulher, que inclui duas carretas itinerantes equipadas para realizar exames essenciais em mulheres do estado.

— Se eu tivesse que me prolongar aqui, com toda a certeza, sem nenhuma vaidade, por mais duas horas citando um dos 256 convênios que eu tenho apresentado, já estão concluídos, em execução ou a serem iniciados desde 2019, na verdade, seria uma espécie de cartão postal de como nós parlamentares devemos exercer o nosso mandato, não apenas na parte legislativa, em comissões, em missões oficiais, etc., fazendo o nosso papel como representantes aqui na Câmara Alta do país, aqui no Senado, mas também como ações complementares com recursos para atender os nossos municípios, os nossos estados, as nossas universidades — concluiu.