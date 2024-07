Soraya Thronicke assumirá vice-presidência da CCT

Em reunião nesta terça-feira (16), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi eleita, por aclamação, para a vice-presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT). A senadora deverá ocupar o cargo até o final desta sessão legislativa, em fevereiro de 2025. A decisão será comunicada à Presidência do Senado.

Em 2023, por ocasião da eleição dos dirigentes da comissão, não houve indicação para a vice-presidência do colegiado, para o qual o senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito presidente. Como Carlos Viana estará em licença nos próximos quatro meses, houve a decisão de fazer eleição para a vice-presidência da CCT.

A candidatura de Soraya Thronicke foi apresentada pelo líder do Podemos, senador Rodrigo Cunha (AL). Após ser eleita, a senadora agradeceu a indicação e manifestou apoio à candidatura de Carlos Viana à prefeitura de Belo Horizonte.

Com 17 membros titulares e igual número de suplentes, a CCT tem a atribuição de opinar sobre desenvolvimento científico, tecnológico e inovação tecnológica; organização institucional do setor; acordos de cooperação e inovação com outros países e organismos internacionais na área; propriedade intelectual; criações científicas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natureza, transporte e utilização de materiais radioativos, apoio e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia, entre outras.