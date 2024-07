Pacheco recebe presidente da Itália em visita oficial

Pacheco cumprimenta o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Salão Nobre do Senado, observados por comitiva e parlamentares - Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, foi recebido nesta segunda-feira (15), pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Os dois conversaram reservadamente no Salão Nobre do Senado, e, depois, Mattarella e sua comitiva visitaram a exposição de arte ítalo-brasileira, organizada pela embaixada italiana, no Salão Negro do Congresso.

Mattarella desembarcou no Brasil na noite de 14 de julho para uma visita oficial que marca os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu Mattarella no Palácio do Planalto e, entre outros assuntos, expressou o interesse do país na conclusão do acordo Mercosul-União Europeia — as negociações entre os dois blocos estão em andamento há mais de 20 anos, e o texto final do acordo é discutido desde 2019.

Na ocasião, os dois presidentes assinaram acordos internacionais, como o que assegura o reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação de motoristas dos dois países.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores, mais de 35 milhões de descendentes de italianos vivem no Brasil, enquanto mais de 100 mil brasileiros vivem na Itália. As relações bilaterais entre os dois países também envolvem investimentos relevantes de empresas italianas, que, segundo os dados apresentados, geram 150 mil empregos diretos no Brasil. Entre os investidores estrangeiros no Brasil, a Itália ficou em 18º lugar em estimativa do Banco Central sobre o ano de 2023, somando investimentos de US$ 319 milhões.

As vendas do Brasil para a Itália são dominadas por bens primários, com destaque para celulose, café e soja. As importações do Brasil são dominadas por medicamentos, autopeças e máquinas.

Depois da visita a Brasília, Mattarella terá compromissos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia.

Sergio Mattarella tem 83 anos. Foi eleito presidente da República Italiana em 2015 e reeleito em 2022. Ele é o chefe de Estado da Itália, mas não o chefe de governo: o país europeu adota o sistema parlamentarista. Atualmente, a liderança do governo cabe à primeira-ministra Georgia Meloni.

Também participaram da recepção ao presidente da Itália os senadores Alan Rick (União-AC), Ciro Nogueira (PP-PI), Chico Rodrigues (PSB-RR), Davi Alcolumbre (União-AP), Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

É a primeira visita de um chefe de Estado italiano ao Brasil em 24 anos. Em 2000 o país foi visitado por Carlo Ciampi (1920-2016), que foi recebido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.