Jovens Senadores de 2024 chegam ao Senado em agosto

O Senado se prepara para receber, entre os dias 5 e 9 de agosto, 27 jovens senadores — um de cada estado e do Distrito Federal — para a Semana de Vivência Legislativa do Programa Jovem Senador. O programa oferece a estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais a oportunidade de vivenciar a rotina dos parlamentares e propor sugestões que podem se transformar em projetos de lei.

A edição deste ano contou com a participação de mais de 4 mil escolas e mais de 171 mil alunos. Os 27 alunos selecionados foram escolhidos por meio de um concurso de redação com o tema "Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia", realizados em suas escolas, seguidos por etapas estaduais.

Dos selecionados, 15 são mulheres e 12 são homens, com idades entre 15 e 18 anos. Mais de 80% vêm de cidades do interior, e apenas quatro são de capitais. Durante a Semana de Vivência Legislativa, os jovens participarão de visitas guiadas, palestras, debates e simulações de atividades legislativas, oferecendo-lhes conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Senado Federal.

Além da viagem, com passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção incluídos, cada jovem senador ganhará um notebook como prêmio. Os professores orientadores também acompanharão os estudantes a Brasília e receberão notebooks.

O objetivo do Programa Jovem Senador é fomentar a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e o exercício da cidadania, além de proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo e estimular o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado.

O programa funciona por meio de simulação, no Plenário do Senado e nas salas de comissões parlamentares, durante a Semana de Vivência Legislativa, e é transmitido pelos canais de comunicação da Casa.