Câmara divulga nomes dos vencedores de Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte

A Câmara dos Deputados divulgou os nomes dos vencedores do 7º Concurso de Artigos Científicos da Comissão do Esporte. A cerimônia de premiação e apresentação dos trabalhos será realizada no dia 12 de novembro, no plenário 4.

Os temas do concurso incluem: Esporte Educacional e Inclusão Social; Esporte de Rendimento e Indústria do Esporte; e Políticas Públicas do Esporte.

Os três melhores artigos de cada categoria serão agraciados com certificados, medalhas e a oportunidade de publicação eletrônica na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados , em uma coleção especial dedicada ao concurso.