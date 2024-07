São Martinho poderá ter consenso nas eleições deste ano

Em São Martinho, as negociações políticas parecem ter chegado a um consenso para as eleições municipais deste ano. Informações obtidas por nossa reportagem indicam que uma reunião realizada na manhã de hoje definiu a candidatura única do atual prefeito Jeancarlo Hunhoff. Segundo fontes, o MDB deverá indicar o nome do vice-prefeito, selando um acordo partidário que visa unir forças para o pleito.

Esta movimentação política sinaliza uma eleição tranquila no município, com Hunhoff recebendo apoio unânime para a reeleição, representando uma coalizão que busca continuidade administrativa e estabilidade para São Martinho. Ainda não houve confirmação oficial.