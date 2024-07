Chico Rodrigues celebra o Dia da Marinha do Brasil

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) comemorou nesta quinta-feira (11) o Dia da Marinha do Brasil, celebrado em 11 de junho. O parlamentar chamou a atenção para as atividades desenvolvidas pela força na região amazônica e em favor da população brasileira.

— No último dia 11 de junho, comemoramos o Dia da Marinha do Brasil, em homenagem à Batalha do Riachuelo, evento ocorrido no Rio Paraná, em 11 de junho de 1865, decisivo para a Guerra do Paraguai. A Batalha do Riachuelo foi marcada pela bravura dos marinheiros e fuzileiros navais do Brasil. A Marinha continua dando todo o suporte e apoio para o nosso Brasil, especialmente para a tão pouco conhecida Região Norte do nosso país e, especificamente, para o estado de Roraima — disse.

Chico Rodrigues relatou sua visita, no dia 8 de junho, à Agência Fluvial de Caracaraí, ao Navio de Assistência Hospitalar Carlos Chagas, e ao Aviso Hidroceanográfico Fluvial Rio Negro. Segundo ele, essas embarcações desempenham um papel importante para facilitar a navegação, transporte de passageiros e cargas, pesca e atividades recreativas na Bacia do Rio Branco, a principal bacia hidrográfica de Roraima.

O parlamentar também mencionou a assistência médica prestada pelo Navio Rio Negro às comunidades indígenas ao longo dos rios Negro e Branco, que na sua opinião é um serviço importante, porém muitas vezes esquecido nas grandes cidades. O senador elogiou também o papel da embarcação na produção de cartas náuticas precisas, essenciais para a segurança e eficiência da navegação na Amazônia.

— Nos alegra quando sentimos a presença do governo de uma forma determinada, de uma forma qualificada, de uma forma comprometida com os ideários nacionais, ao proteger a nossa floresta, a nossa fauna, os nossos rios, a nossa costa atlântica, porque estas são as funções, na verdade, das nossas Forças Armadas: garantir a ordem, a segurança e, acima de tudo, a soberania nacional. Portanto, apresentamos alguns dados que são pertinentes ao que desenvolve a Marinha do Brasil com tanta competência, com tanto denodo e com tanto profissionalismo, mas, acima de tudo, com tanto amor à nossa pátria — concluiu.