Janaína Farias registra “avanço econômico” do governo Lula

A senadora Janaína Farias (PT-CE) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (11), os avanços econômicos do Brasil no governo do presidente Lula. Segundo a senadora, após um ano e meio de gestão, os resultados “refletem a eficácia das políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia”.

A parlamentar disse que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superou as expectativas do mercado, com um aumento de 2,9% em 2023. Ela enfatizou que o governo atual alcançou a menor taxa de desemprego dos últimos dez anos e aumentou a renda média dos trabalhadores, que atingiu R$ 3.181 entre janeiro e maio de 2024.

— Mais de 1 milhão de novos empregos foram criados, demonstrando a força da nossa economia. Tivemos o maior crescimento da renda das famílias em 28 anos e a maior redução da pobreza nos últimos dez anos. No aspecto inflacionário, concluímos o mês de junho com uma taxa de inflação de 0,21%, desacelerando em relação à taxa de 0,46% observada no mês de maio. Então, a gente fica feliz com esse resultado.

Janaína Farias ressaltou iniciativas implementadas pelo governo federal, com apoio do Congresso, para garantir a continuidade de resultados positivos. Entre elas, citou o novo regime fiscal sustentável, que reforça a capacidade de planejamento econômico e o equilíbrio fiscal; a regularização de precatórios, que envolveu o pagamento de R$ 92,4 bilhões em dívidas; e a reforma tributária que, segundo ela, simplificou o sistema tributário brasileiro.

— Após longos períodos de debates, simplificamos o sistema tributário, criando um ambiente mais propício aos negócios e melhorando a eficiência administrativa. Esta reforma é essencial para modernizar o recolhimento de impostos e fomentar o empreendedorismo e a inovação em todo o país.

No mesmo discurso, a senadora ainda apontou a implementação do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) como um diferencial do atual governo. Os investimentos previstos são de R$ 1,7 trilhão até 2026, destinados a infraestrutura, educação, saúde e a inclusão digital em todo o país.