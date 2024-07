Esperidião Amin solicita reforço da PRF no Contorno Viário de Florianópolis

O senador Esperidião Amin (PP-SC) voltou a destacar, em pronunciamento nesta quinta-feira (11), a importância do Contorno Viário da Grande Florianópolis, cuja inauguração está prevista para o início de agosto. O senador também reiterou suas preocupações quanto à segurança do tráfego, e afirmou que um problema crítico é o baixo efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa rodovia.

Para o senador, a falta de pessoal pode comprometer a operacionalização do Contorno Viário da Grande Florianópolis.

— Fiz hoje [quinta-feira] contatos com a Polícia Rodoviária Federal, estou tentando contato com o Ministério da Justiça, já entrei em contato com o Ministério da Gestão, porque, primeiro, há vacâncias, ou seja, postos vagos e concursados aguardando [serem convocados pela PRF]. Isso seria a solução estrutural, e não apenas para Santa Catarina. Mas, emergencialmente, nós não podemos, com o atual efetivo, confiar num desempenho bom para essa grande obra, com uma operacionalização racional do seu tráfego — afirmou.

O parlamentar enfatizou a importância da obra, que é aguardada há 12 anos, desde que a respectiva concessão foi firmada em fevereiro de 2012. Segundo ele, a rodovia será entregue, possivelmente, com a presença do presidente Lula.

— O contrato de concessão foi do segundo mandato dele. Esses contratos têm que ser aperfeiçoados, mas, com muita fiscalização, vamos ter a obra. São quatro túneis duplos e 50km de rodovia construídos pela concessionária, de acordo com um projeto que teve de sofrer várias correções. A grande preocupação que nós temos hoje é com a segurança, com a segurança pelo baixo efetivo da Polícia Rodoviária Federal, e estamos clamando por medidas de emergência para que não haja grandes problemas em matéria de segurança quando acontecer a abertura ao tráfego — disse.