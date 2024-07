Rosana Martinelli lamenta assassinato de advogado e defende porte de armas

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) lamentou, em pronunciamento nesta quinta-feira (11), o assassinato do advogado Renato Nery, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasildo Mato Grosso (OBA-MT). Nery foi vítima de disparos de arma de fogo em frente ao seu escritório, em Cuiabá, e faleceu no sábado (6).

Para Rosana Martinelli, a morte do advogado levanta a questão da vulnerabilidade da população diante da crescente criminalidade. A senadora defendeu o direito ao porte de armas para todos os cidadãos que cumpram os respectivos requisitos legais e argumentou que criminosos têm fácil acesso a armas.

— A segurança é um direito fundamental para o bem-estar de toda a nossa sociedade. Devemos unir esforços para garantir um ambiente onde a violência seja combatida e cada indivíduo tenha o direito fundamental de se proteger e proteger seus entes queridos. Juntos, podemos trabalhar para construir um futuro em que a violência seja reduzida e onde todos os cidadãos de bem tenham o direito efetivo de se proteger.