Criação da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa vai à promulgação

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (11) a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa, que será composta por senadores e deputados. O texto será promulgado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O projeto de resolução do Senado que cria a frente parlamentar (PRS 62/2023 ), de autoria da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), recebeu apoio do relator na Comissão Diretora do Senado, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR). Segundo ele, o “país precisa se preparar para acolher esse grupo etário e garantir o envelhecimento com qualidade de vida”.

A frente objetiva propor medidas relacionadas ao bem-estar da pessoa idosa, realizar eventos sobre o tema e promover os interesses do idoso junto ao governo e à sociedade. Esta será a sexta frente parlamentar mista em funcionamento no Congresso Nacional.

O projeto também foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos (CDH) com o voto favorável do relator, senador Eduardo Girão (Novo-CE).

População crescente

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, 10,9% da população brasileira era de pessoas com 65 anos ou mais. Isso corresponde a 57,4% de aumento desde 2010, quando a estimativa era de 7,4%. Em 1980, essa faixa etária correspondia a apenas 4% da população.