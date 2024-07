Ireneu Orth destaca construção de novo porto no litoral norte gaúcho

O senador Ireneu Orth (PP-RS) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (10), a construção de um novo porto marítimo no município de Arroio do Sal (RS), no litoral norte gaúcho. O parlamentar afirmou que o projeto é estratégico e de grande relevância para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, já que conecta a serra gaúcha, o norte do estado e a região metropolitana.

— Produtos como a soja do Nordeste e as carnes especificam a diversidade de itens que encontrarão no porto um canal de exportação eficiente. Além de servir como um ponto de escoamento para produtos regionais e também para a importação, o novo porto de Arroio do Sal promete fortalecer a integração logística nacional. Estradas e rodovias já existem, como a Freeway e as BRs-285 e 290. A Rota do Sol será complementada por novas conexões, ampliando o acesso ao porto e beneficiando diretamente uma vasta estrutura no seu entorno. Este projeto não só aumentará a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, como também trará uma infraestrutura moderna e eficiente ao futuro e novo terminal marítimo do Rio Grande do Sul.

Ireneu afirmou que o projeto já foi outorgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e que a licença prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) está a caminho. Segundo o senador, a previsão é de que sejam investidos R$ 6 bilhões na construção. Para Ireneu, o novo porto não é apenas uma promessa de progresso, e sim um marco na trajetória do desenvolvimento nacional.

— Este projeto demonstra que, mesmo as iniciativas mais ambiciosas, quando alinhadas com a visão e determinação, podem tornar-se uma realidade. Estamos diante de uma oportunidade única de transformar o Rio Grande do Sul em um polo logístico e econômico de destaque, promovendo o crescimento e o bem-estar de toda a nossa população. O novo porto representa uma esperança renovada para todos os gaúchos.