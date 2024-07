Aprovada indicação de Eugênia Barthelmess para embaixada em Angola

Esperidião Amin no Plenário ( ao microfone) foi relator da indicação para a embaixada em Angola - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Por 42 votos favoráveis e um contrário, o Plenário aprovou nesta quarta-feira (10) a indicação da diplomata Eugênia Barthelmess para o cargo de embaixadora do Brasil em Angola. A mensagem presidencial com a indicação (MSF) 20/2024 foi relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) na Comissão de Relações Exteriores (CRE). A aprovação da indicação será comunicada à Presidência da República.

A diplomata Eugênia Barthelmess é graduada e mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná. Entrou no Instituto Rio Branco em 1989 e, desde então, atuou em representações do Brasil em Bruxelas, na Bélgica, e em Singapura.

Após sabatina na CRE, nesta quarta, o nome da diplomata foi aprovado por unanimidade pelos membros do colegiado. Na ocasião, Eugênia Barthelmess defendeu o fortalecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e os países africanos, além de ter destacado o papel de Angola como canal de acesso à presença brasileira no continente.

Nedilson Ricardo Jorge foi sabatinado na manhã desta quarta na Comissão de Relações Exteriores - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado