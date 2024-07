Plenário aprova indicação de Nedilson Ricardo Jorge para embaixador no México

Com 41 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, o diplomata Nedilson Ricardo Jorge será o novo embaixador do Brasil no México. A indicação ( MSF 17/2024 ) foi aprovada em Plenário nesta quarta-feira (10). Na Comissão de Relações Exteriores (CRE), a mensagem foi relatada pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

Durante a sabatina na CRE, realizada nesta quarta, Humberto saudou as perspectivas de reaproximação entre Brasil e México. Nedilson Ricardo Jorge disse que a relação entre as duas nações representa “um pilar da integração regional” e anunciou a sua intenção de promover a aproximação entre o setor privado dos dois países, além de fortalecer a relação bilateral entre os governos dos dois países.

— Entre os objetivos da minha atuação, estará promover a expansão e a diversificação das exportações brasileiras, que hoje estão muito concentradas em produtos agrícolas e automotivos. Há muito potencial para outros produtos. Na área de proteína animal, o objetivo é consolidar o suprimento regular para o mercado mexicano — afirmou o diplomata.

Nedilson Ricardo Jorge é formado em direito pela Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Ingressou na carreira diplomática em 1987 e, desde então, atuou em representações do Brasil em Buenos Aires (Argentina), Pretória (África do Sul) e Montreal (Canadá).