CRE aprova Colbert Junior para embaixada em Santa Lúcia e Dominica

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) acatou nesta quarta-feira (10) a indicação do governo federal para Colbert Soares Pinto Junior ocupar o cargo de embaixador em Santa Lúcia e na Comunidade da Dominica. Com 16 votos a favor e nenhum contrário, o nome do diplomata ainda precisa ser aprovado em Plenário.

A indicação ( MSF 18/2024 ) foi relatada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), mas o relatório foi lido na reunião pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A reunião foi conduzida pelos senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Chico Rodrigues (PSB-RR).

O relator afirmou que, após reuniões em 2024 no âmbito do Mercado Comum e Comunidade do Caribe (Caricom), o Brasil busca intensificar as relações bilaterais com Santa Lúcia. Com relação a Dominica, que também se localiza no Caribe, Pontes destacou os auxílios humanitários fornecidos pelo Brasil após desastres naturais na década passada.

— Diante da destruição causada pela tempestade tropical Erika, em 2015, o governo brasileiro doou medicamentos. Com a devastação trazida pelo mencionado furacão Maria [em 2017], a Agência Brasileira de Cooperação apoiou subprojeto visando à restauração da produção de alimentos de 1.125 famílias — disse o senador.

Agricultura

Segundo o indicado, havia em Dominica uma “prosperidade agrícola” antes do furacão de Maria que “destruiu o sistema produtivo da ilha”. Para ele, o Brasil pode ajudar mais o país com sua expertise na agricultura e no turismo.

— Dominica tem muito potencial na área de turismo ecológico, é uma ilha muito bonita que abriga espécies raras de plantas e aves. O Brasil tem uma experiência importante com o ecoturismo (...). O nosso maior interesse ali é nos consolidarmos como um parceiro confiável — disse o diplomata.

O sabatinado ainda alertou para o agravamento de desastres em razão da crise climática no planeta.

— Além do aumento do nível do mar, temos os furacões. Neste ano, a temporada dos furacões [no Caribe] teve o início mais precoce que se tem registro.

Atualmente, Colbert Junior é embaixador em Praia (Cabo Verde), cargo que ocupa desde 2021.

Santa Lúcia

A ilha de Santa Lúcia faz parte do Caribe e tem população de 179 mil habitantes e possui o inglês como língua oficial. A monarquia parlamentarista, segundo o relatório, possui uma democracia estável que facilita as relações diplomáticas com o Brasil, o que ocorre desde 1980.

Colbert Soares Pinto Junior afirmou que o país é um “paraíso fiscal”, termo usado para nações com sistema financeiro e bancário desenvolvidos que cobram poucos impostos para atrair capital estrangeiro.

Em relação ao intercâmbio comercial, o volume é pequeno, sempre com saldos favoráveis ao Brasil, com forte influência do petróleo nacional. Em 2021, por exemplo, a venda de petróleo bruto ocasionou saldo positivo de US$ 182 milhões para o Brasil. Já em 2022, quando não houve exportação desse produto, o comércio bilateral somou cerca de US$ 2 milhões, composto principalmente de material de construção.

Em relação às importações, cerca de 1 milhão de turistas brasileiros visitam Santa Lúcia anualmente e adquirem bens e serviços oferecidos no local, o que aumenta sensivelmente o mercado consumidor da ilha.

Comunidade Dominica

A Comunidade da Dominica possui população próxima a 73 mil habitantes. O país é uma república parlamentarista que integra a Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECO). Antes da passagem do furacão Maria em 2017, apresentava uma economia relativamente estável com contas públicas equilibradas.

O comércio bilateral com o Brasil é pequeno, quase integralmente contabilizado em favor do Brasil. Em 2023, as exportações brasileiras para Dominica somaram US$ 5,6 milhões, compostas em sua maioria por produtos congelados de frango (60%) e materiais de construção diversos (9%). No mesmo período, o Brasil importou cerca de US$ 9 mil do país, principalmente equipamentos elétricos (60%) e óleos essenciais (31%).

Biografia

O indicado se graduou em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) em 1988. No ano seguinte, iniciou a carreira diplomática e já ocupou postos em seis embaixadas ou consulados-gerais, além de funções de chefia no Brasil.