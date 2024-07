Indicação de Alexandre Scultori para embaixada em Cabo Verde vai a Plenário

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou a indicação do diplomata Alexandre Henrique Scultori de Azevedo Silva para o cargo de embaixador do Brasil em Cabo Verde. A mensagem (MSF) 19/2024 recebeu relatório da senadora Tereza Cristina (PP-MS), lido nesta quarta-feira (10) pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

Na CRE, a indicação foi aprovada por unanimidade. O texto segue para a deliberação do Plenário.

Alexandre Henrique Scultori apresentou um plano de trabalho que pretende executar na embaixada brasileira, caso tenha a indicação aprovada pelo Senado. Uma das linhas de atuação se concentra na área do turismo.

— O turismo responde por 25% do PIB [produto interno bruto] cabo-verdiano. O país recebe aproximadamente 900 mil turistas por ano. A demanda por produtos alimentícios da parte de hotéis, resorts e navios de cruzeiro vem sendo suprida principalmente por países europeus. Creio haver margem para se continuar a trabalhar a inserção de fornecedores brasileiros nessa promissora fatia de mercado — disse.

O senador Astronauta Marcos Pontes lembrou que as trocas entre Brasil e Cabo Verde “são compatíveis com a dimensão territorial e humana” do arquipélago africano. Em 2023, o comércio entre os dois países somou US$ 38,9 milhões. Para o parlamentar, a cooperação técnica é “o traço característico mais importante das relações bilaterais”.

— Merece destaque a cooperação educacional. Nesse sentido, é expressivo o número de autoridades e formadores de opinião que tiveram experiência universitárias em nosso país. Veja-se, por exemplo, que o atual presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, foi aluno de administração pública da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo — disse.

O diplomata Alexandre Henrique Scultori de Azevedo Silva ingressou na carreira diplomática em 1994. Formado em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, atuou em representações do Brasil em Bruxelas (Bélgica), Estocolmo (Suécia) e Amsterdã (Holanda).