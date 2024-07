Câmara começa a analisar regulamentação da reforma tributária; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia da sessão desta quarta-feira (10) que vai analisar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/24 , do Poder Executivo, que regulamenta a reforma tributária .

A proposta em análise no Plenário define regras para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), todos previstos na Emenda Constitucional 132 .

No momento, os deputados analisam requerimento do deputado Gilson Marques (Novo-SC) que pede a retirada de pauta do PLP 68/24.

Mais cedo, o relator da proposta, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), deu entrevista à Rádio Câmara . “O modelo é transparente, simplifica o sistema tributário e favorece a segurança jurídica em um ambiente conectado com o mundo”, disse o parlamentar.

