André Amaral lamenta morte do cantor e compositor paraibano Biliu de Campina

O senador André Amaral (União-PB), em pronunciamento no Plenário na terça-feira (9), manifestou pesar pelo falecimento de Severino Xavier de Souza, mais conhecido como Biliu de Campina. O parlamentar ressaltou a trajetória de Biliu como músico, compositor e advogado e lembrou que sua presença era marcante no São João de Campina Grande e no forró paraibano.

Para o senador, o artista foi um dos maiores representantes da cultura nordestina, especialmente da tradição campinense.

— Biliu, o grande representante pós-morte do rei do ritmo, Jackson do Pandeiro, da minha querida Alagoa Grande. Não poderia aqui deixar de fazer um registro de lamentação, registro esse que deixa de luto a cultura, a cultura nordestina, o forró; que deixa de luto todos os paraibanos.

André Amaral também disse que vai propor ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que o Parque do Povo, local das festividades juninas, passe a se chamar Parque do Povo Biliu de Campina Grande.

— Ele é a cara, ele é a essência, ele é Campina, ele é o forró, ele é a nossa cultura — justificou.