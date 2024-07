Cancelado debate sobre assistência social nas instituições militares

Segundo o relator, ao longo do dia a proposta será debatida, a votação ficará para o início da noite

Câmara dos Deputados abre sessão para analisar a regulamentação da reforma tributária; acompanhe
Segundo o relator, ao longo do dia a proposta será debatida, a votação ficará para o início da noite

Projeto inclui reúso da água na Política Nacional de Recursos Hídricos
Proposta, já aprovada no Senado Federal, está em análise na Câmara dos Deputados

Medida provisória reduz intervalo para recontratação de pessoal para combate a incêndios
Texto tem validade imediata, mas precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei