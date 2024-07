Arraial do Pavulagem é reconhecido como manifestação da cultura nacional

O Arraial do Pavulagem, grupo musical que ocupa as ruas de Belém (PA) com seus coloridos cortejos populares durante os festejos juninos, pode ser reconhecido como manifestação da cultura popular. A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (9) projeto com esse objetivo. O PL 4.284/2019 agora segue para sanção presidencial, a não ser que haja pedido para votação no Plenário do Senado.

Originário da Câmara dos Deputados, o projeto recebeu voto favorável do relator, o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). No relatório, o senador aponta que o grupo formado em 1986 promove cortejos nas ruas da capital que arrastam milhares de pessoas com roupas coloridas, chapéus com fitas e elementos culturais da roda de boi.

“O Arraial do Pavulagem promove cortejos nas ruas da capital paraense tocando instrumentos musicais, cantando e dançando ritmos locais e realizando encenações com bois-bumbá. O Arrastão do Pavulagem é um dos folguedos promovidos pelo grupo. A trajetória do grupo é composta por mais de três décadas de dedicação à pesquisa, produção e valorização da cultura popular de raiz feita na Amazônia, afirma o relator.