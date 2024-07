Audiência quer discutir envelhecimento populacional no âmbito do G20

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (10) um seminário sobre o envelhecimento populacional no âmbito do G20.

O G20 (Grupo dos Vinte) é um fórum internacional composto por 19 países e a União Europeia , que se reúne regularmente para discutir questões econômicas globais.

O debate atende pedido dos deputados Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), Pedro Aihara (PRD-MG) e Luiz Couto (PT-PB).

A reunião será realizada no plenário 12, às 15 horas.

Protagonismo brasileiro

A presidência do G20 é rotativa e, neste ano, está a cargo do Brasil. Aproveitando essa situação, Cathedral, Aihara e Luiz Couto querem que o País lidere esforços multilaterais em busca de soluções para os desafios do envelhecimento populacional contemporâneo.

Os deputados ressaltam que o envelhecimento populacional impacta no desenvolvimento socioeconômico e em áreas como saúde e educação.

No Brasil, de acordo com o Censo, em 2022, havia cerca de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. E a previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é que, a partir de 2039, haverá mais idosos do que crianças vivendo no Brasil.