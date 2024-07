CAE autoriza garantia da União para ES contratar empréstimo de US$ 56 milhões

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (9) a mensagem (MSF) 16/2024 , que autoriza a garantia da União para o Espírito Santo contratar empréstimo de US$ 56 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF). O texto recebeu relatório favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e segue para o Plenário.

De acordo com a proposição, o dinheiro deve financiar parcialmente o Projeto Saúde para a região norte do estado.

O objetivo do Projeto Saúde é melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região norte capixaba. Para isso, é prevista a construção de um complexo de saúde em São Mateus (ES), que conta com mais de 123 mil habitantes.