Desafios da alfabetização no Brasil serão discutidos em audiência na Câmara na próxima terça-feira

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute na terça-feira (9) os desafios da alfabetização no Brasil. O debate atende a pedido do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A reunião será realizada a partir das 16 horas. O local ainda não foi definido.

"A alfabetização da população brasileira é um grande problema. Ainda existem muitos brasileiros que não são capazes de ler e escrever corretamente, apesar dos esforços realizados ao longo dos anos", afirma Ferreira, acrescentando que isso compromete o desenvolvimento do país como um todo.

Comparação

Dados do Pirls (sigla em inglês para Progress in International Reading Literacy Study ) sobre alfabetização mostram que, em 2021, o Brasil ficou à frente de apenas da Jordânia, do Egito, do Marrocos e da África do Sul. O levantamento avaliou dados de 65 países e regiões.

"Países como Azerbaijão e Uzbequistão conseguiram resultados melhores que os do Brasil. Já os melhores desempenhos foram aferidos em Singapura, Irlanda e Hong Kong", informa Ferreira.

O deputado lembra que, por ter sido realizado em 2021, o levantamento reflete impactos da pandemia de Covid-19 e do consequente fechamento de escolas.

"Nesse mesmo sentido, no Pisa 2022 o Brasil apresentou um desempenho médio de 379 pontos em matemática. A pontuação é inferior à média do Chile (412), Uruguai (409) e Peru (391)", compara.