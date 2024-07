Transtornos alimentares em adolescentes e jovens são tema de debate na Câmara

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (9) audiência sobre o aumento dos transtornos alimentares em adolescentes e jovens. O debate atende a pedido da deputada Rosangela Moro (União-SP) e será realizado a partir das 9 horas, no plenário 7.

Transtornos alimentares são condições psiquiátricas caracterizadas por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados aos hábitos alimentares. Incluem-se nesse grupo a anorexia e a bulimia.

A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum distúrbio alimentar.

"No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas possuem algum tipo de transtorno alimentar", diz Rosangela Moro, acrescentando que, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, adolescentes e adultos jovens são os mais afetados.