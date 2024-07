Comissão da Câmara volta a debater reconstrução de cidades gaúchas

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove na terça-feira (9) audiência pública sobre a retomada das atividades econômicas e a reconstrução dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes que assolaram o estado.

O debate atende a pedido do coordenador do colegiado, deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), e será realizado a partir das 14h30, no plenário 3.

"Além das vidas, o impacto material do desastre natural na região, principalmente, do Vale do Taquari, foi muito grande. A situação dos principais municípios afetados é caótica", lamenta o deputado.

Nesta semana, a comissão ouviu prefeitos e o governador do estado Eduardo Leite. Eles pediram a renegociação da dívida pública do estado e dos municípios.

"Considerando a grande devastação sofrida nos municípios afetados, é de suma importância a realização de nova audiência pública, a fim de verificar como está o processo de reconstrução e recuperação das cidades atingidas", disse Van Hattem.