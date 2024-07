Comissão aprova projeto que garante lar provisório a animais dependentes de tutores presos

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante lar provisório ao animal que dependa exclusivamente de pessoa presa. O lar provisório deverá ser providenciado pelo Poder Executivo do local do domicílio do preso ( PL 4461/23 ).

Por recomendação do relator, deputado Bruno Ganem (Pode-SP), foi aprovada a versão adotada anteriormente pela Comissão de Segurança Pública para o Projeto de Lei 4461/23, do deputado Delegado Matheus Laiola (União-PR).

Para Ganem, o objetivo da iniciativa é garantir o bem-estar do animal que, de uma hora para a outra, com a privação de liberdade repentina de seu tutor, vê-se abandonado, desprovido dos cuidados primordiais de alimentação, água e abrigo e até, nos casos mais graves, de atendimento médico-veterinário.

“Com tão magnânimo propósito, não há como ser contrário a uma proposição como esta, no que diz respeito tanto ao bem-estar do animal quanto da sociedade como um todo”, defendeu o relator.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para se tornar lei, precisa ser aprovado pelo Senado.